Bezoeker (65) Highland Games overleden in Geldrop, geraakt door metalen bal

Nieuwsover­zicht | Man brengt per ongeluk verhuis­spul­len schoondoch­ter naar de stort - 1-jarig jongetje raakt gewond door kokend water

Een 1-jarig jongetje is zaterdag per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij gewond raakte bij een ongeluk met kokend water. SV TOP rouwt om de overleden jeugdspeler Teun Elbers (19). En een Nuenenaar heeft per ongeluk de verhuisspullen van de schoondochter naar de stort gebracht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

6 augustus