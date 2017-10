Bewoonster betrap inbreker(s), politie zoekt met helikopter

Hier werd tussen 20.15 uur en 20.30 uur ingebroken. De bewoonster kwam rond 20.15 uur bij haar woning. Toen ze in de woning stond, hoorde zij op de bovenverdieping gestommel. Ze schakelde de buurman in, die vervolgens poolshoogte nam.

De dader bleek op de bovenverdieping een raam te hebben ingeslagen en de woning te hebben doorzocht. Op het moment dat de buurman naar binnen ging, was de dader al gevlucht.

Of er iets buit is gemaakt, is nog niet bekend. Dat wordt door de bewoner bekeken. De zoektocht leverde tot op heden nog niets op.