Bewoners zetten zelf politie in: 91 boetes op een avond in Waalwijk

In totaal zijn er 49 bekeuringen uitgeschreven voor te hard rijden in de bebouwde kom. Ook zijn 22 mensen bekeurd voor het niet dragen van een autogordel. Daarnaast zijn er ook mensen bekeurd die belden tijdens het rijden en fietsers die geen verlichting hadden.

Via de sociale media, e-mail of persoonlijke berichten kreeg de politie te horen op welke plekken ze moesten controleren op verkeersovertredingen. Op drie locaties stonden extra agenten. Ze stonden op de Heistraat en de Wendelnesseweg-Oost in Sprang-Capelle en op de Groenewoudlaan in Waalwijk.