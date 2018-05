Bewoner van boerderij in Milheeze kapot van vondst dode en zwaargewonde man: 'Noodlottig ongeval'

MILHEEZE - De bewoner van de boerderij in Milheeze waar zondagmiddag een dode en een zwaargewonde man werden aangetroffen, is er kapot van. Hij denkt dat een feestje is geëindigd in een noodlottig ongeval.

De man vertelt dat hij zelf op een camping in de buurt zat en rond 3.00 uur een alarmmelding van zijn varkenshouderij kreeg. Samen met zijn vrouw ging hij terug naar de boerderij, waar niks aan de hand bleek. Een groep van zo'n tien tot vijftien man kwam toen nog een biertje drinken in de tuin en bij het bubbelbad. Zij kwamen van een housewarming af. De bewoner ging zelf rond 9.00 uur 's ochtends naar bed zegt hij, toen nog vier mannen in of bij het bubbelbad zaten. Zij zouden nog even verder willen feesten.

Roes uitslapen

Wat er die nacht is voorgevallen, is voor de bewoner een raadsel. Zijn moeder, die naast de boerderij woont, liep 's ochtends nog langs met de hond. Zij zag de zwaargewonde man wel liggen, maar dacht dat die zijn roes in de tuin aan het uitslapen was. Zij heeft daar verder niet veel aandacht meer aan besteed.

De tienerzoon van de bewoner trof aan het einde van de ochtend de dode man aan in het zwembad. Hij riep zijn vader en zij hebben het 29-jarige slachtoffer nog uit het bad gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. Even later werd ook de zwaargewonde man gevonden.

Camerabeelden

De bewoner kan zich niet voorstellen dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden. De camera's op de boerderij zouden uitsluitsel moeten kunnen geven. Deze staan zowel op het zwembad als op de plek waar de zwaargewonde man is gevonden gericht. De politie heeft deze beelden in beslag genomen en doet maandag nog steeds onderzoek, onder meer met een drone.

De twee andere groepsleden, een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond, werden zondag aangehouden. De politie weet nog niet of ze als verdachten moeten worden bestempeld.

Volledig scherm Dode en een zwaargewonde man in Milheeze.