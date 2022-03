Bevrijdingsfestival Brabant 2022 maakt nieuwe namen bekend: Duncan Laurence en Donnie

Indoor Brabant Springrui­ter Harrie Smolders komt maar fractie van seconde tekort op koningsnum­mer in Brabanthal­len

Harrie Smolders bleef uiteindelijk op 0.14 seconde steken van de overwinning in de Rolex Grand Prix, het klapstuk van The Dutch Masters - Indoor Brabant. De Duitser Daniel Deusser was met Scuderia 1918 Tobago Z in de Brabanthallen net even iets sneller in de barrage dan de man uit Lage Mierde.

13 maart