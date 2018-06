Bevloeien in plaats van besproeien: Zo bescherm je je tuin tegen de extreme droogte

Accepteer dat je gras geel wordt, het wordt wel weer groen

Volgens Martijn van Tilburg, hovenier bij Jansen Hoveniers uit Sint-Willebrord, is het eigenlijk gewoon een kwestie van accepteren. ,,Gras kan geel worden ja, maar het wordt daarna echt wel weer groen. Accepteer dus gewoon dat het tijdelijk geel wordt." Tjerry Langenhuizen van Langenhuizen Hoveniers uit Loosbroek beaamt dat: ,,Ook al is je gazonneke nog zo bruin, hij wordt daarna echt wel weer groen." Gras herstelt van zichzelf heel snel, als je niets doet en na een maand ineens heel veel sproeit, herstelt het alsnog. Altijd een groen gazon willen, is niet zuinig, tenzij je zelf veel regenwater opvangt.

Sproei aan de grond, niet van bovenaf

Van bovenaf sproeien is nooit een goed idee, dat kunnen beide hoveniers beamen. ,,Je hebt dan meer kans op schimmelvorming, sproei dus altijd laag aan de grond. Je kunt bijvoorbeeld een druppelslang gebruiken die op de grond ligt." Bovendien kan het voorkomen dat planten knakken als ze te zwaar worden door water van bovenaf. Het credo van Langenhuzien: ,,Bevloeien in plaats van besproeien. Beter gedoseerd wat water aan de grond, dan heel veel van bovenaf. Een eikenboom wordt ook niet zo groot van een druppeltje van boven. Het gewas hoeft niet nat te zijn, de wortels wel."



Volledig scherm Foto ter illustratie © Thinkstock

Verwen je planten niet, dan worden ze lui

De vuistregel bij het aanplanten van nieuwe bloemen en planten is volgens Van Tilburg: ,,Eerst heel veel sproeien, daarna steeds minder. Gras moet uit zichzelf leren door te wortelen naar beneden. Je moet de wortels dwingen de grond in te gaan." Beide hoveniers adviseren dan ook je planten niet te veel te verwennen. ,,Dan worden ze lui en dat willen we niet." Sommige planten hebben zelfs een mechanisme waarmee ze zichzelf kunnen beschermen. Van Tilburg: ,,Hortensia's bijvoorbeeld, die hangen slap en zijn 's ochtends weer sterk. Ze hangen slap zodat ze zichzelf juist vol kunnen zuigen met water." Meer planten doen dat, maar dan is het niet altijd visueel zichtbaar. 's Avonds sproeien is dus beter en dat hoeft niet eens iedere dag. Enige nadeel is volgens Langenhuizen dat je meer kans hebt op veel slakken.

Niet sproeien in de zon

Sproei dus sowieso 's ochtends heel vroeg of 's avonds laat. ,,Overdag sproeien heeft niet zo'n zin, omdat er dan meer verdampt in de lucht, dan echt de grond in gaat." 15 tot 20 minuten sproeien per keer is meer dan genoeg en dat drie keer per week. ,,Als je een groen gazon wilt, moet je iedere dag sproeien maar dat is niet perse het beste. Bovendien verbruik je dan veel te veel water." Planten die in potten of bakken op het terras staan, hebben wel dagelijks wat water nodig. Zij hebben een kleiner kluitje die sneller warm wordt.

Denk na over het soort planten dat je neer zet

Kies liever niet voor de kleur rood. ,,Roodbladige planten zijn veel gevoeliger voor zonnebrand. Grijs is beter. Denk bijvoorbeeld aan lavendel, die plant verbrandt niet omdat het een mediterrane plant is."

Volledig scherm Lavendel © lola1960/Thinkstock

Gebruik Oase

Vooral bij planten en bloemen die in bakken en potten op het terras staan, is het nog meer opletten voor uitdroging. De warmte van de tegels trekt daar in en het heeft geen grond om water vast te houden. ,,Leg bij het planten twee blokken oase onderin, dat neemt water op en geeft een mooie reserve."

Schoffelen

Een tip die lang niet iedereen kent: schoffel regelmatig je tuin. Door te schoffelen komt er een soort beschermlaagje op de grond te liggen van stof. ,,Denk aan het vliesje wat er op melk komt als je het opwarmt, door dat vliesje blijft de melk warm. Door dat laagje op de grond blijft de grond beschermt", aldus Langenhuizen. Turf in de tuin of boomschors werkt ook heel goed. Als er maar een beschermlaagje op ligt.

Vang zelf water op

,,Wat is nu eigenlijk de definitie van wat het beste is? Als je door de ogen van een tuinman kijkt, wil je groen gras en zul je dus vaak moeten sproeien. Maar je dient wel rekening te houden met het waterverbruik dus je mag niet te vaak sproeien", aldus Van Tilburg. We kunnen wel heel veel sproeien, maar we zullen ook zuinig moeten zijn met ons water. Het is daarom altijd beter om zelf regenwater op te vangen dan leidingwater te gebruiken. Zorg dus voor de volgende zomer dat je een regenton neerzet en water daarvan in ieder geval gebruikt om te sproeien.