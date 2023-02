Bever graaft bij Haren 15 meter dijk kapot

Voor de rechter Wendy en Nico wonen niet meer in een bushokje, maar blijven knokken: ‘Hier wil niemand in terechtko­men’

BREDA/TILBURG - Uit huis gezet, in een bushokje en in een auto gewoond en dan het allerergste: hun zoon Nicootje die van het Tilburgse stel Nico en Wendy is weggehaald. Dus inderdaad heeft het stel een spandoek opgehangen in Tilburg over een medewerker van Jeugdzorg. ,,Ik blijf knokken. Tot het goed komt.”

7 februari