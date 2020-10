Betaald parkeren bij station Noorderkempen vanaf vandaag, wel gratis tijdens weekend en in de avond

Ondanks protest uit zowat alle hoeken, heeft de NMBS maandag het betalend parkeren ingevoerd op de parking van het station Noorderkempen in Brecht. Vlaams Belang hield maandagochtend nog een symbolische protestactie en ook Groen blijft pleiten om de plannen te herzien. Brecht zelf moet noodgedwongen blauwe zones invoeren op parkings in de buurt, maar tijdens weekends en 's avonds en ’s nachts kan je wel gratis parkeren.

,,Pendelaars en andere reizigers mogen niet de dupe zijn van een falende onderneming zoals de NMBS”, zegt Patrick Van Assche van Vlaams Belang Brecht. ,,De grote meerderheid van reizigers die in dit station het openbaar vervoer nemen hebben geen andere keuze om tot hier te geraken, in tegenstelling tot wat de NMBS beweert. Dit station moet een ruime regio bedienen. Dat is ook de reden waarom ze het niet station Brecht willen noemen maar net Noorderkempen. Geen enkele expert zal het betalend parkeren een goed idee vinden. Het gevolg is dat wij als gemeente in de omgeving ook ons parkeerbeleid zullen moeten aanpassen. De NMBS noemt dat flankerende maatregelen. Wij noemen dat een vermindering van onze landelijke levenskwaliteit opgedrongen door de eenzijdige handelingen van een monopolist. Dergelijk beleid doorkruist de mobiliteitsvisie die op lokaal, regionaal of federaal niveau nagestreefd wordt.”

Gratis voor reizigers?

Ook Groen Brecht liet afgelopen weekend nog scherpe kritiek horen. ,,Het lijkt alsof de NMBS niet echt gelooft in dit station”, zegt Karin Van Hoffelen. ,,Steeds minder dienstverlening, maar nochtans wel steeds meer reizigers. Als gemeente hebben we ook al 400.000 euro geïnvesteerd in bewakingscamera’s. Hou de parking voor de reiziger gratis en voor niet-reizigers desnoods betalend. Anders is het louter een manier om extra inkomsten te verwerven en worden de treinreizigers gegijzeld door de NMBS en opnieuw in de dagelijkse file gejaagd.”

Blauwe zone

De gemeente voert vanaf maandag 5 oktober dus ook een nieuwe parkeerregeling in in de omgeving. ,,We hebben echt verschillende pogingen ondernomen om de parking niet betalend te maken, maar de NMBS heeft doorgezet”, zegt schepen Eline Peeters (N-VA). ..We moeten dus ons parkeerbeleid aanpassen. Om een te grote parkeerdruk in de omgeving te voorkomen, wordt er een blauwe parkeerzone ingevoerd op de parking aan de voetbal en brandweer, aan de sporthal en in de rest van het industrieterrein De Ring. Je moet daar een parkeerschijf gebruiken en je mag er van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur parkeren voor een periode van vier uur. Het gaat om een tijdelijk politiereglement dat na een half jaar geëvalueerd wordt. Na onderhandeling van de gemeente met NMBS zal de parking ‘s avonds en in het weekend gratis ter beschikking gesteld worden van de gebruikers. Tijdens de week is dat van 19 tot 7 uur en tijdens het weekend van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 7 uur.

Tarieven

De uiteindelijke tarieven voor treinreizigers zijn 1,19 euro per uur, 7,13 euro voor een dag (maximaal 24 uren), 35,30 euro voor een maand, 92,10 euro voor drie maanden en 368,40 euro voor een jaar. Een tienbeurtenkaart kost 43,10 euro. Voor een verloren ticket betaal je 50 euro. Voor niet-treinreizigers gelden andere tarieven: 1,73 euro per uur, 17,29 euro voor maximaal 24 uur of 69,30 euro voor een maand.