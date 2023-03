Betaalbare speeltuinen verliezen hun magie niet: ‘ik zou zo zelf weer willen zwieren’

Huis en Haard Erwin en Rolanda kochten oude brouwerij om er niks in te veranderen: ‘Het pand vertelt wat we ermee moeten doen’

GEFFEN - Veranderen of aanpassen, nee, dat deden Erwin en Rolanda Bonte niet als nieuwe bewoners van wat eens bierbrouwerij De Kroon te Geffen was. Zo lieten ze de stijlvolle gordijnen in de grote woonkamer gewoon hangen.