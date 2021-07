Bestuurlijk bloedbad in Brabant: hoofdrolspelers blikken terug

‘Menneke’ (6) met rugzak vol snoep op heterdaad betrapt door wijkagent: ‘Hij is ietwat geschrok­ken’

11 juli Een wel erg jonge winkeldief is zaterdag betrapt in de Albert Heijn aan de Molenstraat in Schijndel. De 6-jarige had zijn rugzak volgestopt met snoep waar hij niet voor betaald had.