Bestuurder rijdt 14 wilde zwijnen dood op snelweg A2 bij Maarheeze

De wilde zwijnen zijn vermoedelijk vanuit de kant van Leenderstrijp de snelweg opgerend en rond 03.00 uur geschept door een auto. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de bestuurster er lichte verwondingen aan overgehouden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van pompstation 't Haasje bij Maarheeze.

Rond 4.15 uur kreeg Cor Louwers van Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) de melding om veertien wilde zwijnen op te ruimen. ,,Het gaat om jonge exemplaren van tussen de 20 en de 30 kilo. We zijn heel erg blij dat de bestuurder er met lichte verwondingen vanaf is gekomen. Dit had heel anders af kunnen lopen", zegt Louwers.

Boswachter Sjaak Smits schrikt ook van de melding. ,,Dat zo'n grote groep de snelweg op rent, verbaast me enorm", zegt de boswachter. ,,Dan moet er bijna wel iets aan de hand zijn geweest. Misschien zijn ze opgejaagd of ergens van geschrokken. Ik sta hier echt van te kijken."

Steeds dichterbij

Toch zal het volgens boswachter Sjaak Smits zeker vaker voor gaan komen later in de zomer, dat wilde zwijnen op plekken opduiken waar we ze niet verwachten. ,,Als de mais hoog staat, vormen de velden een soort ecologische verbinding tussen natuurgebieden en dorpen. Wilde zwijnen zijn erg schuw en kunnen door het maïs ongezien flinke afstanden afleggen. Die velden dienen dan als een soort groene snelweg."

Bijna precies een jaar geleden was het volgens Hilde Kooijmans van Fauna Beheer Eenheid (Noord-Brabant) ook al twee keer raak: Bij Kelpen-Oler op de A2 in Limburg en op de N69 bij Valkenswaard. In beide gevallen ging het om ongeveer 14 wilde zwijnen. ,,Ik ben er van geschrokken. Nu loopt het nog enigszins goed af, maar voor hetzelfde geldt, rijdt iemand zich te pletter."

Waarom de zwijnen de snelweg op zijn gerend is onduidelijk. De groeiende populatie en het vergroten van het trekgebied door groeiende gewassen kan een oorzaak zijn. ,,De jagers doen alle moeite om de populatie in te dammen, maar dat is heel lastig", zegt Cor Louwers van SAMF.

Vangkooien

Jagers in Zuidoost-Brabant zagen de mogelijkheden om te jagen de laatste jaren toenemen. Ze mogen al gebruik maken van nachtkijkers, restlichtapparatuur, warmtecamera's en vangkooien. Van die laatste worden er volgens Hilde Kooijmans van FBE steeds meer in gebruik genomen in de regio. Ook is sinds enige tijd de jacht op zondag toegestaan en het houden van een drukjacht.

In Limburg en Brabant wordt die drukjacht echter op verschillende manieren uitgelegd. Limburgse jagers mogen naast elkaar lopen om de zwijnen op te jagen. In Brabant mag dat niet. Ook in België worden weer andere regels gehanteerd. Vermoedt wordt dat hierdoor grotere groepen zwijnen in Zuidoost-Brabant terechtkomen.