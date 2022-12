Bestuurder die Sam (14) aanreed, meldt zich 's avonds: ‘Hij was erg geschrokken’

De man nam via Facebook contact op met Kanzler. ,,Of hij mij even mocht bellen", vertelt de vader. Het bleek te gaan om de bestuurder die op hoge snelheid zoon Sam schepte vlakbij de spoorwegovergang bij de Mierloseweg en de Hoofdstraat in Helmond. Sam kwam er met wat blauwe plekken en schaafwonden vanaf maar dat is gezien de ernst van de crash, zoals te zien is op camerabeelden, een groot wonder.

Eerste werkdag

,,Hij was natuurlijk ook wel geschrokken", vertelt Kanzler. De man had die ochtend haast. Het was zijn eerste werkdag, zo verklaarde hij tegenover de vader. ,,Hij dacht: Moet ik nou remmen? Dan kom ik op het spoor terecht.” De automobilist vroeg Sam na het ongeval nog wel hoe het ging. ,,Toen alles goed was, is hij vertrokken. Maar ja, je laat iemand niet zo achter”, zegt Kanzler.

Niet bereikbaar

De bestuurder vroeg ter plekke ook het telefoonnummer van een vriend van Sam, maar had zijn eigen nummer niet afgegeven. ,,Wij konden hem niet bereiken.” Door de aanrijding raakten de fiets en de telefoon van Sam flink beschadigd, maar Kanzler is tevreden over hoe de zaak is afgehandeld. ,,Hij wilde het zo snel mogelijk oplossen en is langs geweest. We hebben samen een schadeformulier ingevuld.” Nu is het aan de verzekering.

Volgens Kanzler gaat het met Sam verder goed. ,,Hij heeft wat blauwe plekken en spierpijn, maar gelukkig lijkt het daarbij te blijven.”