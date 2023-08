Bestenaar zit zacht huilend in de rechtbank, hij zou een ex bedreigd hebben met een alarmpistool

In 2026 zijn politie en gemeente Helmond weer buren, bouw nieuw bureau start volgend jaar

HELMOND - De politie verwacht januari 2026 in een nieuw bureau in het centrum van Helmond te zitten. Daar worden het kantoor in Asten en die aan de Kasteel-Traverse en Deltaweg in Helmond samengevoegd. Ook komt er ruimte voor het opleiden van aspiranten.