Bestenaar betrapt autodief dankzij alarm, navigatie stond al ingesteld richting Polen

BEST - Ko van de Sande (59) uit Best werd in de nacht van woensdag op donderdag gewekt door een luide pieptoon: het was het achteruitrijalarm van zijn eigen Kia Sportage. Een onbekende man had ingebroken in zijn auto en reed weg. Nog geen tien minuten later werd de auto met een verdachte gesignaleerd.

,,Het is een hybride auto”, vertelt Van de Sande. ,,Hij rijdt elektrisch en als hij achteruit gaat, gaat er een piepje af omdat de motor verder geen geluid maakt. Dat piepje gaat best wel hard, het is een waarschuwing voor mensen die achter de auto lopen.” Maar de piep is zo hard dat Van de Sande, die dicht in de buurt van de inrit slaapt, rond 03.20 uur door de toon wordt gewekt.

‘Werknemer’ van Van de Sande

,,Ik zag lampen naar binnen schijnen en toen ik uit het raam van de slaapkamer keek, was de auto weg”, vervolgt Van de Sande. ,,Toen heb ik meteen 112 gebeld en binnen acht minuten werd ik teruggebeld. Ze hadden hem gevonden.” Volgens de Bestenaar zat er een Poolse man in de auto die beweerde dat hij een werknemer van Van de Sande was. ,,Maar ik ben niet bekend met die meneer.”

De politie hield de man aan. Van de Sande haalde de autosleutels op en deed aangifte. Twintig minuten na de melding stond zijn auto weer op de oprit. Het voertuig had weinig tot geen schade. ,,Alleen iets kleins in het portier aan de chauffeurskant”, zegt hij. ,,Maar dat kon snel hersteld worden.” Van de Sande is opgelucht. Had hij de diefstal pas uren later ontdekt, dan was het voertuig vermoedelijk al de grens over geweest.

Signaal autosleutels gekopieerd

De verdachte was op weg naar Polen, blijkt uit gegevens in het navigatiesysteem. Van de Sande: ,,De navigatie begon in het Pools te praten en stond al ingesteld richting Warschau.” Via Twitter spreekt hij daarom ook vol lof over het snelle optreden van de politie Oost-Brabant. ,,Vanochtend ben ik nog met taart naar het politiebureau geweest, om ze te bedanken.”

Hoe de auto gestolen kon worden? Van de Sande: ,,Dieven kunnen op de een of andere manier het signaal dat de autosleutel uitzendt kopiëren, ook als die binnen ligt.” Het zou dus zomaar nog een keer kunnen gebeuren dat er iemand met zijn Kia vandoor gaat. ,,Het advies van de politie is om je sleutels in een ijzeren kistje of conservenblikje te bewaren. Dat ga ik nu zeker doen”, aldus Van de Sande.