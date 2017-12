Bestelde cadeaus komen niet op tijd aan: 'Ik kan de kinderen toch niet teleurstellen?'

Het is nog geen 5 december maar de stress is bij veel Sinterklazen al toegeslagen. Zij bestelden hun cadeau in de webwinkel van Intertoys of Bart Smit en nog steeds heeft de postbode het niet langs gebracht. Het is niet altijd duidelijk of dit nu aan de post ligt of aan de winkel.

Naar de winkel

Veel mensen kunnen het online niet laten om even te zeggen dat je natuurlijk beter gewoon naar de winkel had kunnen gaan. Dhiane Konings uit Den Bosch had haar cadeau dinsdag online besteld.

Vrijdag zou het binnenkomen, maar het is er nu nog steeds niet. Dus gaat ze morgen last minute nog naar de winkel, want 's avonds hebben zij al feest. ,,De cadeaus stuur ik zelf dan maar retour. Maar ik kan moeilijk de kinderen teleurstellen.''

Zelf denkt ze dat dit door PostNL komt, omdat het eigenlijk al eerder met de chauffeur mee was. Maar nog steeds hebben ze niets ontvangen.

Postbode

Wat gek, vinden veel. Waarom hebben ze niet meer mensen ingezet bij PostNL en Intertoys? Ze weten toch dat 5 december druk zal zijn? Volgens eerder commentaar van Intertoys speelde Black Friday en Cybermonday een grote rol. Hierdoor is er achterstand opgelopen met sommige leveringen.

Ook bij de cadeaus van Linda Ringelberg gaat het fout met de levering door PostNL. Toch nemen sommige mensen in de reacties het niet de postbode kwalijk. ,,De bezorger bij ons had alleen in ons dorp al 250 pakketten'', vertelt Eros Rijkse. ,,Ervan uitgaande dat ze 3 minuten per pakket krijgen, kom je toch al op een werkdag van 12,5 uur. Petje af voor de postbezorgers!''

Bestel op tijd

Had dan op tijd besteld, zeggen veel mensen, een advies dat Sinterklazen in nood nu niet meer gaat helpen. Toch zijn er ook genoeg mensen die wél op tijd hebben besteld. Zo vertelt Anke Geluk uit Veghel dat ze op de kortingsavond eind oktober haar cadeaus al bestelde. Deze zouden 13 november binnenkomen, maar 24 november waren ze er nog steeds niet.

,,Toen ik belde werd me verteld dat het niet leverbaar was, maar dat ze hadden gehoopt dat ze het alsnog binnen zouden krijgen'', vertelt Geluk. ,,Er was toch nog genoeg tijd voor 5 december dus ze hadden me maar niet gebeld. Op zaterdagochtend werd ik wel gebeld door Intertoys, maar op dat moment stond mijn telefoon op luidspreker omdat ik in de auto zat met mijn kinderen.''

Geluk geeft aan dat ze in de auto zit met haar kinderen, maar de medewerkster van Intertoys noemt desondanks het hele lijstje op van alles wat er besteld was. ,,Hoe leg je dat aan de kinderen uit? Ik heb maar gezegd dat Sinterklaas wilde weten wat ze nog meer op hun verlanglijstje hadden gezet, omdat hij niet aan hun cadeaus kon komen. Je moet iets.''

