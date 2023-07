Bestelbusje rijdt met hoge snelheid door politielint, inzittenden op de vuist met agenten

Draai van de Kaai haalt alles uit de kast om regen te trotseren: ‘Je wil trouwe bezoekers toch wat bieden’

ROOSENDAAL - Als organisator van een wielerronde heb je veel in de hand, maar helaas niet het weer. Joost van Oosterhout van de Büfa Draai van de Kaai in Roosendaal weet er alles van. Hij is al dagenlang weersites aan het verversen. ,,Er valt geen peil op te trekken.”