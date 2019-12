Bestelbus vol drugs met straatwaarde van 10 miljoen euro van A2 bij Liempde geplukt

Tien tips Kerstboom­bran­den relatief vaak dodelijk: zo is jouw boom veilig

12:15 Te droge kerstbomen. De brandweer waarschuwt er jaarlijks voor. Een dor exemplaar kan namelijk in luttele seconden zorgen voor een ware vuurzee in de woonkamer. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld mis toen een boom vlam vatte in een zorginstelling in Nijmegen. Een jaar ervoor kostte een kerstboombrand het leven van twee kleuters in Emmen.