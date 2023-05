Bestelbus vliegt in lichterlaaie in Dommelen: vermoedelijk brandstichting

Zondag vierde klasse C VCW wint, maar maakt het zichzelf te moeilijk tegen SAB door 'zeker 15 kansen’ om zeep te helpen

SAB dat feitelijk al met meer dan één been in de vijfde klasse staat, kwam in blessuretijd tegen VCW nog bijna tot 2-2 terug. VCW mag zich achter de oren krabben omdat zij na een 2-0 voorsprong de wedstrijd toen al lang beslist hadden moeten hebben.