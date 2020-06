Besmette nertsen Volkel ontkomen niet aan snelle ruiming: ‘Het is verschrikkelijk’

De besmetting werd dinsdagavond bekendgemaakt, een dag later worden de dieren geruimd. Op het erf hangen roodwitte linten en zijn medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) druk in de weer. Ze dragen beschermende kleding. Eén van hen staat in een geel hesje bij de poort om ongenode gasten van het terrein te houden. Van der Locht zelf is telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

Het ruimen van de nertsen gebeurt uit het zicht. De NVWA wil pas later vandaag iets zeggen over de ruiming op het bedrijf, dat sinds 1994 bestaat en is gevestigd aan de Meerkensweg in Volkel. Overbuurvrouw Gonny Voet van de gelijknamige champignonkweker is terneergeslagen: ,,Ik vind het verschrikkelijk voor die mensen. Ze hebben zoveel liefde voor hun dieren.”