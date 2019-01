Beschonken automobiliste negeert rode kruizen en ramt politieauto op A2 bij Zaltbommel: twee agenten zwaargewond

video Steekpar­tij in Osse Schadewijk: Turkse vader neergesto­ken terwijl kinderen thuis zijn, Osse man aangehou­den

31 december OSS - Een 50-jarige man van Turkse komaf is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het Oss. De man werd neergestoken toen hij de voordeur open deed. Zijn vrouw en kinderen waren op dat moment thuis. De politie meldde rond 18.30 uur dat een man uit Oss is aangehouden als verdachte.