Bergse Syriër opgepakt voor terrorisme, bonnenregen en voor 273.000 euro aan gestolen telefoons en tablets gevonden

Paard na meer dan een uur gered uit benarde positie in Moerse sloot

18:53 DE MOER - Een paard is vrijdag aan het einde van de middag in een smalle sloot langs de Pastoor Kampstraat in De Moer gevallen. Het dier kon er niet op eigen kracht uit komen en moest door de brandweer en omstanders worden geholpen. Dat duurde meer dan een uur.