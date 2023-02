Berghemse importeur van uitheemse ‘beestenboel’ ontsnapt na hoger beroep aan gevangenisstraf

Op de Haagdijk lossen de onderne­mers de leegstand zelf op: ‘Dit is de kraam­straat van Breda’

BREDA - Lang staan winkels niet leeg op de Haagdijk. De historische aanloopstraat naar het centrum van Breda is geliefd bij starters, zoals kapster Loys Nassy. Wat maakt deze straat zo bijzonder? ,,We kennen elkaar en we helpen elkaar.”

10:30