Bergen op Zoom start volgend jaar met prikkelarme kermis

Dat zegt Frank Vale, die in opdracht van de gemeente de Bergse kermissen organiseert. ,,Tijdens de voorjaarskermis hebben we al een gehandicaptendag, en daar kunnen we zo’n prikkelarme kermis aan koppelen’’, aldus Vale.

Autisten kunnen behalve licht ook andere prikkels op de kermis soms niet te verdragen. Joli Luijckx van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA): ,,Autisme is een stoornis in de prikkelverwerking die alle zintuigen kan betreffen. Iemand met autisme kan gevoelig zijn voor licht, maar ook voor geluid of geuren. Denk aan zo’n rookmachine. In de rook die vrijkomt zitten vaak geuren. Bij iemand met autisme komen al die sensaties heel anders binnen.’’ Een paar uurtjes kermis zonder prikkels - of in ieder geval op een veel lager niveau - maakt botsauto’s, spin of draaimolen ook voor deze groep toegankelijk.

Bioscopen

Niet alleen kermissen lassen rustige uren in, ook steeds meer pretparken, bioscopen en zwembaden houden rekening met mensen die overgevoelig zijn voor fel licht of harde geluiden. Luijckx: ,,Een voorbeeld is het Tikibad in Wassenaar, waar soms de knipperende verlichting uit wordt gedaan. Dat geeft een heel ander effect. Als vereniging organiseren we ook regelmatig Auti-Doe-Dagen in bepaalde attracties die dan bepaalde geluidseffecten zoals kanonnen en schietgeluiden aanpassen. Er zijn ook bioscopen die er rekening mee houden. Daar staat het geluid dan zachter en wordt de verlichting anders ingesteld.’’

Zo niet bij Carlo Lambregts, eigenaar van bioscopen in Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom. ,,Ik vind het een hartstikke mooi initiatief, maar ik denk niet dat het rendabel is. Bovendien zetten wij het geluid al minder hard. In veel bioscopen staat het geluid op 7, dat is een norm volgens Dolby die in bioscopen wordt gehanteerd. Bij ons staat het geluid op 4,5. Soms zetten we het voorprogramma nog zachter, maar dan wordt de verkoper van de films weer kwaad.’’

Ook bij Pathé in Breda worden geen licht- of geluidsluwe voorstellingen gehouden. Wel kunnen op verzoek speciale voorstellingen worden georganiseerd, waarbij in overleg alles wordt afgesteld zoals de klant het wil, zo laat een medewerker van Pathé weten.

Breda

Net als in Bergen op Zoom gaat in Breda komende vrijdag de najaarskermis van start, op het Chasséveld. Zonder prikkelarme uren. ,,We hebben het in deze aanbesteding met de Kermisgids (Bureau de Kermisgids, organiseert kermissen, red.) niet expliciet opgenomen in het programma van eisen’’, reageert een gemeentewoordvoerder op de vraag of Breda inhaakt op de trend van prikkelarme kermisuren. ,,We zijn nu aan het evalueren hoe het uit handen geven van de organisatie van alle kermissen is verlopen, dus deze suggestie komt op het goede moment.’’