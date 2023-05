Bergeijk moet opnieuw op zoek naar nieuwe trainer, Antal Tooten verkiest Willem II boven derdeklasser

Geerten bouwde helemaal zelf een speciale viool. Met Bergen op Zoom als rijke bron van inspiratie en materialen

BERGEN OP ZOOM - Waar kun je een speciaal gebouwde BoZviool vol verwijzingen naar Bergen op Zoom beter presenteren dan in het fraaie eigen stadspaleis? Zondag is daar een gratis te bezoeken middag in de historische tuin met premièreconcert in de Hofzaal.