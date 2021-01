Benweno (56) schiet politie te hulp bij vangen van paard in Eindhoven: ‘Heel heftig voor het dier’

Nieuwsover­zicht | Avondklok van kracht - Verzet tegen plannen Boer zoekt Vrouw-boe­rin Steffi

23 januari De avondklok is vanavond ingegaan. Dat betekent dat tussen 21.00 uur en 04.30 uur ‘s ochtends iedereen binnen blijft, op enkele uitzonderingen na. In Boxtel is een 73-jarige man om het leven gekomen, vermoedelijk door een misdrijf. Bij een corona-uitbraak in een woonzorginstelling zijn bijna 30 bewoners besmet geraakt en in Boekel is verzet tegen de plannen van BzV-boerin Steffi. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.