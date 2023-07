Ben, Robert en Stefan Heiltjes zijn de helpers op de weg: ‘Je moet wel ergens tegen kunnen’

,,Ik heb maar vier tot vijf uurtjes slaap per nacht nodig”, zegt Ben Heiltjes (67), die met zijn zoons Robert en Stefan de Autohulpdienst Ben Heiltjes, takel & bergingsbedrijf in Cuijk leidt. ,,Het is dag en nacht werken, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Als ik tot diep in de nacht door heb gewerkt, sta ik hier ’s morgens voor zeven uur weer gewoon op de zaak. Maakt me niet uit en is allemaal geen probleem.”