Ben je als voetganger overstekend wild in Mill? ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

De vakantie is voorbij en plots is het heerlijk warm: ‘Zo’n hele week volop zon is wel bijzonder’

Wekenlang was het slecht weer en kwam de regen met bakken uit de hemel. Net nu alle scholen weer zijn begonnen en voor de meesten de vakantie voorbij is, schijnt de zon volop. Nu gebeurt dat in september wel vaker, maar een volle week is volgens Johnny Willemsen van Weerplaza uitzonderlijk.