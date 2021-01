Belgische viroloog adviseert Nederland: ‘Grenzen dicht en avondklok’

UpdateDe Belgische viroloog Marc van Ranst adviseert Nederland de avondklok in te stellen en de grenzen dicht te gooien. Dat zei hij vrijdag in een interview met Radio 1.

,,De avondklok is een zeer onsympathieke maatregel. Niemand vindt dit leuk”, beaamt de Belg in wiens land er al sinds medio oktober een avondklok is ingevoerd van tien uur ‘s avonds tot zes uur in de ochtend. Nederland zit, anders dan de Belgen nu, op een erg hoog plateau van besmettingen en dat is ‘slecht voor de zorg, maar ook voor de economie’.

Avondklok tegen fuivende jongeren

Van Ranst: ,,Fuivende jongeren maak je het met een avondklok moeilijker. Tevens kun je makkelijker handhaven.” Bewijzen of zo’n uitgaansverbod daadwerkelijk effect heeft op de verspreiding van het virus is qua cijfers niet direct te toetsen, maar hij zou het de Nederlanders zeker adviseren.

De Belgische viroloog sluit zich aan bij Jaap van Dissel van het RIVM, die deze week zei dat we serieus rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de huidige cijfers hoger kunnen worden als de Britse mutant om zich heen grijpt. Van Dissel noemde het een ‘worst-case scenario’

,,Verreweg de meeste varianten van een geëvolueerd virus zijn niet gevaarlijker dan het oorspronkelijke virus, maar besmettelijker kan een variant wel worden‘’, zegt Van Ranst. ,,Soms is dat maar een paar procent, maar dat in aantallen wel een grote invloed hebben. Het doel van een muterend virus is immers om zich zo veel mogelijk en verspreiden. Er is ook een Braziliaanse variant en een Nepalese variant. Je bent er nooit klaar mee.”

Vanaf 25 december moeten alle reizigers die niet in België wonen een recent negatief PCR-Covid-19-testresultaat meenemen en verplicht 7 dagen in quarantaine als ze langer dan 48u in België blijven. Dit geldt ook voor reizigers uit Nederland. De PCR-test moet 72 uur voor vertrek naar België zijn afgenomen. Vanaf 29 december 2020 moet u ook na een verblijf in België bij terugkeer in Nederland in veel gevallen een negatieve PCR-Covid-19-testuitslag laten zien.

Grenzen dicht

Vooral over de hoe makkelijk de nieuwe varianten het land binnenkomen, maakt de Vlaming zich zorgen. ,,Het detecteren van het virus aan de grens, vertoont veel gaten.” Dat er nog zo veel wordt gevlogen, gereden en gevaren wordt door alle grenzen heen, vindt Van Ranst ‘totaal niet verstandig’. Hij ergert zich vooral aan de uitzondering dat als je 48 uur in België verblijft, je je niet hoeft te laten testen en je ook niet in quarantaine hoeft.

,,Ik hou eigenlijk niet van grenzen, maar je moet met een virus dat rondgaat, de poorten niet wijd open zetten. Veel mensen zijn toch op vakantie gegaan terwijl dat ten strengste is afgeraden. Er is een groep die niet mee wil doen aan de maatregelen en die gaan bijvoorbeeld naar ‘Zwitserland of Dubai om daar te feesten’. De vakantiegangers komen dan terug met een nieuwe variant.” Het is ‘perfect voorspelbaar’ wat de gevolgen zijn, dus zou het een optie zijn voor Van Ranst om de grenzen dicht te doen. ,,Soms is het noodzakelijk om onpopulaire maatregelen te nemen”, aldus Van Ranst.

Reactie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er op dit moment geen aanleiding om de grenzen te sluiten tussen Nederland en België. ,,Er is weinig reden voor mensen om heen en weer te reizen, omdat er gewoonweg bijna niks open is in beide landen. Veel meer dan woon- werkverkeer en een persoonlijk bezoek is er niet", stelt de woordvoerster. ,,Dat was bijvoorbeeld begin december wel anders, toen Belgen toch vaker de grens met Nederland overstaken omdat hier nog winkels open waren. Nu horen we die geluiden niet meer." Geen onderscheid tussen Nederlander en Belg De Veiligheidsregio zegt dan ook dat er op dit moment geen sprake is van massaal inreizende zuiderburen - of andersom. Ze stelt dat een beperking op het reisverkeer naar het buitenland op dit moment niet wordt overwogen. ,,Het virus maakt geen onderscheid tussen een Nederlander en een Belg. Of je daar nu 1 uur of 48 uur bent. Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, dan zal dat uiteindelijk tot minder besmettingen leiden. Of je nou hier of in België bent." Wel zegt de woordvoerster dat de Britse mutatie extra aandacht vraagt. ,,Mochten we in de toekomst zien dat er wél sprake is van veel reisverkeer, dan kunnen we sleutelen aan de maatregelen."