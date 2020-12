België sluit grens met Nederland 'op dit moment' niet

Nieuwsover­zicht | Legale verwoesten­de drugs in opmars in Brabant - Duizenden klanten zonder boodschap­pen

12 december Een legale, maar verwoestende drug is in opmars. Zelfs gebruikers waarschuwen vandaag voor een nieuwe verslavingsgolf. En duizenden klanten kregen vandaag geen boodschappen thuisbezorgd. Het is het gevolg van nieuwe acties door boeren bij de distributiecentra van de supermarkten.