Belastingen in het Land van Cuijk, slecht nieuws voor huurder in Cuijk

LAND VAN CUIJK - Huur je een woning, heb je een meerpersoonshuishouden en woon je in Cuijk, dan heb je pech gehad. Door het gelijktrekken van de belastingen in de vijf gefuseerde Land van Cuijkse gemeenten ga je er dit jaar 100 euro op achteruit. Dat blijkt uit de vergelijking die is gemaakt van de belastingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en de vijf voormalige gemeenten.

Het verschil zit hem voor de Cuijkse huurders in de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, het zogenaamde gebruikersdeel. Dat was in de voormalige gemeente Cuijk fors lager. In de nieuwe gemeente is de afvalstoffenheffing bepaald op jaarlijks 214 euro. Die was in Cuijk 171 euro. De rioolheffing stijgt van 68 naar 125 euro.

Winst

Woon je daarentegen met een gezin in een huurwoning in Mill, ga je er juist op vooruit. De afvalstoffenheffing stijgt weliswaar iets, van 208 naar 214 euro, maar de rioolheffing daalt van 291 naar 125 euro. Een winst van 160 euro per jaar.

Woningeigenaren in Cuijk zullen juist weer wel blij zijn. Wie bijvoorbeeld een woning heeft van 400.000 euro gaat dik 100 euro minder onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. Alleen in Boxmeer stijgt de ozb iets. Bij een huis van 4 ton is dat 19 euro. In Grave daalt de ozb het hardst. In het rekenvoorbeeld is dat zelfs 167 euro minder. Heb je in Grave een huis met een waarde van 8 ton, dan daalt de ozb zelfs met 334 euro. Van 1282 euro naar 948 euro per jaar.

Volgende maand

Inwoners van Land van Cuijk beginnen de gemeentelijke belastingen overigens pas vanaf volgende maand te betalen. Normaal gesproken worden de verschuldigde bedragen in elf termijnen geïnd door de gemeente. Maar omdat het sinds 1 januari een nieuwe gemeente betreft en alles nog moest worden vastgesteld, is dat later dan normaal en dus ook in minder termijnen.

De gemeente laat weten dat de afvalstoffenheffing zoals die is bepaald, inclusief een verhoging van 35 euro is. Dat is nodig omdat de kosten voor afvalverwerking hoger waren.

De gemeenteraad van Land van Cuijk stelt de tarieven voor de onroerendezaakbelasting donderdag vast.