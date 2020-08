Bekijk vanavond de show van Rob Scheepers vanuit het Philips Stadion

Er wordt weer gespeeld in het Philips Stadion. Niet door 22 mannen met een bal ertussen, maar met woorden. Door cabaretier Rob Scheepers, onze populaire columnist. In het stadion is plek voor honderd man per voorstelling, om zo de benodigde afstand te kunnen waarborgen.