Bekijk hier vandaag de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant

De stembussen voor de provinciale statenverkiezingen sluiten vanavond om 21.00 uur en dan start het tellen van de stemmen. Zodra de uitslagen bekend zijn, kun je zien wat de uitslag in Brabant is. Ook is te zien hoe er per gemeente is gestemd en welke coalities er voor de Eerste Kamer en provincies mogelijk zijn.