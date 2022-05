Bekende Tiktokker Lucas Cornelissen (20) uit Vlijmen overlijdt bij scooterongeval in de Dommel

Bestuurder meldt zich nadat jongen (6) in busje stapte in Someren en na korte rit weer werd afgezet

SOMEREN - Een 6-jarige jongen stapte woensdagmiddag 11 mei bij een onbekende man in een witte bestelbus aan de Kruisbaan in Someren. De man en de jongen reden enkele minuten rond in de buurt. Op de Nederweertseweg in Someren werd de jongen weer uit het busje gezet. Wat er precies in het busje is gebeurd, is niet duidelijk. De politie meldt op zaterdag dat de bestuurder zich heeft gemeld.

