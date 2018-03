Bekende politici uit Brabant naar de stembus

Jesse Klaver, van wie de wieg in Roosendaal stond, deelde vanmorgen al vroeg een filmpje. Zijn Instagram-volgers zagen dat hij direct na het ochtendritueel naar de stembus ging, met aan het einde een grappige boodschap.

Hey jij! Wat ben je aan het doen? Een foto die is geplaatst door null (@jesseklaver) op 20 Mar 2018 om 23:56 PDT

50Plus-kopstuk Henk Krol, geboren in Tilburg, zat in 2014 en 2015 in de gemeenteraad van Eindhoven. Vandaag liet hij zich zien bij een stemlokaal in Den Haag, toevallig in het typerende paars van zijn partij.

Madeleine van Toorenburg, vice-voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, is net terug uit Rusland. De Rosmalense is echter niet te vermoeid om langs de stembus te gaan.

Klaas Dijkhoff gaat vandaag natuurlijk ook stemmen. Hij is verheugd dat hij dat mag doen in zijn Breda. "Vaak is wat de gemeenteraad voor jou doet in je dagelijkse leven belangrijker dan wat we in Den Haag beslissen. Ook al komt dat niet altijd op tv", zegt hij in een video op zijn Facebook. Dijkhoff geeft het niet meer betalen van parkeergeld wanneer de winkels dicht zijn als voorbeeld.

Eindhovenaar Johan Vlemmix - naast politicus ondernemer en zanger, bekend van Te land, ter Zee en in de Lucht - staat vandaag zelf op de kieslijst. In de kamer van de burgemeester mocht hij zijn stem uitbrengen.

Gestemd in de kamer van de burgemeester Een foto die is geplaatst door null (@johanvlemmix) op 21 Mar 2018 om 3:42 PDT

Ook Lilian Marijnissen uit Oss roept iedereen op om te stemmen. De dochter van Jan Marijnissen werd zelf op haar 16e verkozen tot gemeenteraadslid. Ze kreeg voldoende voorkeursstemmen voor een zetel. Die kon ze alleen niet innemen: ze was te jong. Gelukkig kwam het later allemaal meer dan in orde met haar politieke carrière.

Van 2007 tot en met 2017 zat de Eindhovense Mei Li Vos in de Tweede Kamer. In haar huidige woonplaats Amsterdam stemt ze op, natuurlijk, de PvdA.