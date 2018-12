Bekende Brabanders wensen je een fijne kerst

Het weer met Kerst: Bijzondere wolken aan de lucht en kans op hooikoorts onder kerstboom

22 december Een witte kerst kunnen we wel schudden. Het weer met kerst wordt aangenaam zacht met alleen in de nacht kans op vorst. Wel is er op Kerstavond een bijzonder weerfenomeen te zien en moeten mensen met last van hooikoorts extra opletten. Anders zijn er niesbuien op komst onder de kerstboom.