Bekend Brabant zoekt buitenland op: Milou op Gran Canaria, Ranomi en Vinzzent in Oostenrijk

Als tíjdens de optocht de zwager van de prins zich dodelijk verslikt: ‘Sterven in harnas is géén mooie dood’

9:58 OSS - Gestorven in het harnas... het zou een mooie dood moeten zijn. Maar niet als je pas 55 bent en zojuist in de optocht als trotse vaandeldrager van je carnavalsclubje je zwager, de Stadsprins van het carnaval in Oss, hebt gesecondeerd en daarna tragisch stikt in een taai hompje biefstuk. Het overkomt Joep van Oss. Zwager Gerard de Bresser blikt terug op zes dagen tussen hoop en vrees.