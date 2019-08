Bekend Brabant viert de liefde op Pride-day

Provincie houdt zwembad Droomgaard langer dicht na incident: lucht en water moeten eerst gekeurd worden

2 augustus KAATSHEUVEL - Het zwembad op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is door de pronvincie Brabant officieel gesloten. Woensdagavond werd het zwembad ontruimd, nadat bezoekers gezondheidsklachten kregen na een duik. De oorzaak zit 'm waarschijnlijk in het luchtkwaliteitssysteem.