Bekend Brabant kijkt met trots terug op het Televizier-Ring gala

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Ze vond het wel een beetje een poppenkast, maar toch ook heel gaaf om een keer mee te maken. Ook boerin Steffi was natuurlijk bij het Televizier-Ring Gala en maakte van de gelegenheid gebruik om met een paar (bekende) mensen op de foto te gaan.

In niets minder dan een bloemetjesgordijn...excuus..hele mooie jurk, verscheen Gwen van Poorten op het Televizier-Ring Gala. Maar met zo'n bijschrift vraag je er wel om hè Gwen!

De uitreiking van de Televizier-Ring waren de Meilandjes de grote winnaar. Iedere bekende Nederlander wilde met Martien Meiland op de foto en zo ook onze tv-kok Hugo Kennis. Hij had een heerlijke avond. Wat goooooeeed!!!

Wie ook bij de uitreiking was, is Dionne Stax. Waar menig mens rustig wordt ingewerkt tijdens de eerste week van zijn nieuwe werk, presenteerde Dionne meteen het belangrijkste televisie gala van het jaar! Ook een dag later kijkt ze er met een heerlijk gevoel op terug.

Het lijkt wel alsof alle Brabantse sterren aanwezig waren in Hilversum, want ook Giel en zijn team van StukTV gaven acte de presence. De Youtubers waren genomineerd met Het Jachtseizoen. Ze hebben 'm niet gewonnen, want Nienke Plas ging er met de winst vandoor. Daar balen ze van. Wij ook, Giel!

Misschien is het verstandig om de Televizier-Ring volgend jaar in Brabant uit te reiken, want deze award-uitreiker komt óók uit Brabant. Niemand minder dan Nikkie Tutorials mocht een winnaar gelukkig maken met een beeldje. En dat doet de make-up goeroe in een prachtige jurk.