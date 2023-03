Beide shuttles van Bernhoven afgekeurd, oplossing gaat nog wel even duren

‘Respect­loos’ en ‘haatzaai­end’: Farmers Defence Force oogst kritiek met vierhon­derd #stemzeweg-bor­den tegen de regering

De verontwaardiging is groot over ‘respectloze’ protestborden van Farmers Defence Force (FDF). Daarop wordt opgeroepen niet te stemmen op een regeringspartij. Voorman Mark van den Oever begrijpt niets van de ophef. ,,Het kabinet zoekt al vier jaar de confrontatie. Nu is het onze tijd.”