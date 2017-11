Begrip én onbegrip voor besluit om spookrijder die Tilburgse doodreed niet verder te onderzoeken

TILBURG - Het besluit van politie en justitie in Limburg om geen verder onderzoek te doen naar de spookrijder die zondag de Tilburgse Dominique Lousberg doodreed, heeft donderdag voor gemengde reacties gezorgd. De nabestaanden van Lousberg zullen nu immers nooit weten of de Poolse man onder invloed was.

Advocaat Maurice Stassen van het Tilburgse bureau Linssen cs Advocaten, die zelf niet bij de zaak betrokken is, noemt het besluit 'vreemd'. ,,Ik was wel verbaasd toen ik het las. Justitie had gewoon bloedonderzoek kunnen doen en het dossier voor de nabestaanden netjes kunnen afsluiten. Bovendien lijken er de laatste tijd best veel spookrijders te zijn. Het lijkt me goed om dan over zoveel mogelijk informatie te beschikken."

Volgens Yda Matthijssen, juridisch expert bij de ANWB, is het besluit van justitie wel te verklaren: ,,Waarheidsvinding is enorm belangrijk voor de nabestaanden om het verlies te verwerken. Door de dood van de spookrijder vervalt echter het recht op strafvervolging. Daarom doet het OM geen verder onderzoek. Dat is verschrikkelijk wrang voor de nabestaanden, want je gunt die mensen alle antwoorden."