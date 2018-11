Beertje is haar broekje kwijt en Hans Teeuwen organiseert dansbattle

Zuiderwaterlinieroute Mijmerend tussen Bergsche Maas en Drongelens kanaal

10:15 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 11: fietsen van Heusden naar Den Bosch en terug. De tocht voert langs waterrijke landschappen en wat bijzondere gehuchten zoals Giersbergen en Bokhoven.