Beekse Bergen zoekt zich rot naar zeearend Lady Maya

Bomenverzorger redt 'verzopen' kat Mickey na 24 uur uit hoge boom

15 februari De brandweer van Goirle en Tilburg was er mee gemoeid, maar het was uiteindelijk boomverzorger Niek Staats die na wat serieus klimwerk de kat Mickey uit zijn benarde positie bevrijdde. Meer dan 24 uur zat de kat in de meters hoge boom in een bosperceel tegenover de woning van de familie Diepenhorst aan de Sporenring in Goirle.