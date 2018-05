Beekse Bergen wereldnieuws door Franse waaghalzen, topdrukte bij jachtluipaarden

Het park werd vrijdag en zaterdag drukker bezocht dan normaal, al kon dat volgens Leinenga ook best aan het goede safariweer liggen. ,,Vooral bij de jachtluipaarden was het erg druk. Mensen wilden dat echt even zien. Iedereen moest foto’s maken van de waarschuwingsborden, waar duidelijk opstaat dat je je voertuig niet uit mag tijdens de autosafari.”

Maatregelen?

Op de vraag of het park nu nieuwe maatregelen gaat nemen na het incident, zegt Leinenga stellig ‘nee’. “Als we nu andere maatregelen zouden nemen, zouden we ook zeggen dat deze maatregelen niet goed zijn. We waarschuwen op meerdere plekken, mondeling wordt ook nog aangekondigd dat je ramen en deuren gesloten moet houden. Iedereen die het park bezoekt, kan de spelregels in vier talen lezen. Ook in Franse versie. We waren echt verbaasd, dit komt nooit voor. Heel apart wat er gebeurd is.”