Beekse Bergen houdt het hoofd koel: ‘Hitte zit bij onze dieren in de genen’

HILVARENBEEK - Loeihete dagen op komst? Bij de Beekse Bergen maken ze zich geen zorgen. ,,Hitte zit bij onze dieren in de genen", laat Jeroen Floor namens het safaripark in Hilvarenbeek weten.

De olifanten krijgen morgen wel een koude douche als traktatie. En er worden voedselpakketjes ingevroren om als ijsjes onder de dieren verdeeld te worden. ,,Maar dat is allemaal meer plezier dan noodzaak.”

Ook voor de bezoekers wordt geen hitteplan in werking gesteld. ,,We zijn een schaduwrijk park. Dus er is volop verkoeling te vinden.”

Eén vogelsafari maar

Wel is besloten om de vogelsafari tot één in plaats van drie voorstellingen te beperken. Op de tribune mensen in de volle zon plaats laten nemen, lijkt de Beeks Bergen toch niet zo'n goed idee. Op het heetst van de dag zullen er ook geen bussen op safari gaan.

Maar voor de autosafari gelden ook als het richting 40 graden gaat geen beperkingen. ,,Mensen die met de auto komen, weten al waar ze aan toe zijn.”