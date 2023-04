Bedrijfsbus volledig uitgebrand in Den Bosch, politie vermoedt brandstichting

Coronatijd tekende deze Bredase jongeren: ‘Alsof mijn leven twee jaar heeft stilge­staan’

BREDA - Het leven kreeg twee jaar een bijzondere, onprettige draai voor jongeren als Enya van Dongen en Owen Metz. Zij zijn de generatie die opgroeide in de coronaperiode, en daar nog altijd last van ondervindt. Vier Bredase jongeren die oog in oog stonden met fotografe Inés van Hoeven vertellen over hoe de lockdown hen nog steeds achtervolgt.