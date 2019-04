Bedrijf van healingsessie: ‘Overleden man uit Hongarije had geen ayahuasca gebruikt’

EERSEL - De Hongaarse man die overleed nadat hij in Eersel een healingsessie bijwoonde, had niet de indianendrug ayahuasca gebruikt. Dat zegt een woordvoerder van Inner Mastery International dat de bijeenkomst in de Kempen hield en waar woensdag de politie binnenviel.

Het Spaanse bedrijf, dat zijn Nederlandse vestiging in Eersel heeft, bevestigt dat de Hongaar een van de sessies bijwoonde. Dat was ongeveer anderhalf tot twee maanden geleden. „Hij gebruikte toen Iboga, een andere hallucinerende drugs”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. „Daarbij zijn er ook risico’s op gezondheidsgebied. Daarom vragen we altijd naar medische gegevens van de mensen die aan zo'n sessie meedoen. Dat hebben we ook bij deze man gedaan.”

De politie bracht eerder naar buiten dat zij vermoedt dat de Hongaarse man ayahuasca had gebruikt. Die drugs is in Nederland verboden vanwege het actieve stofje DMT. Dat wordt gerekend tot de harddrugs evenals bijvoorbeeld cocaïne, heroïne en xtc.

Zelfmoord

Volgens Inner Mastery International verliet het latere slachtoffer het pand in Eersel per taxi 24 uur nadat hij Iboga had gebruikt. „We hebben hem nog proberen tegen te houden, omdat we niet willen dat mensen midden in de nacht vertrekken”, aldus de woordvoerder. „Later hebben we contact gehad met zijn vriendin en begrepen we dat hij toen naar het ziekenhuis is gegaan. Daar zou hij weer zijn vertrokken toen bleek dat hij fysiek helemaal in orde was. Een dag later zou hij weer naar het ziekenhuis zijn gegaan, maar konden ze opnieuw niks vinden. Later die dag zou hij zelfmoord hebben gepleegd.”

Op de omstandigheden van zijn dood gaat de politie verder niet in. Ze wil ook niet bevestigen of ontkennen dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd.

Veertig agenten

De politie viel woensdag het pand in Eersel binnen waar twaalf mensen op het punt stonden ayahuasca te gebruiken tijdens een bijeenkomst. De woordvoerder van het bedrijf begrijpt dat de politie de dood van de Hongaarse man onderzoekt. Ze vindt het wel een zwaar middel dat er een team van veertig agenten binnenviel: „Maar als de politie in de overtuiging was dat die mensen gevaar liepen, valt daar misschien wel iets voor te zeggen. Van de andere kant: als ze op de deur hadden geklopt, hadden we gewoon open gedaan. Wij zijn in ieder geval bereid om volledig mee te werken met het onderzoek.”