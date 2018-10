Beau bezocht Brabants hospice voor winnend programma Televizierring

In die aflevering van Beau Five Days Inside is te zien hoe de RTL4-presentator werd overmand door emoties tijdens zijn verblijf. Beau verbleef vijf dagen en vier nachten in het Brabantse hospice. De 47-jarige Van Ervan Dorens maakte daar kennis met de terminaal zieke Ria (83), Ton (77), Méry (60) en Martijn (46). Ze ontroerden hem met hun verhaal. ,,Hier voel je het leven heel indringend'', concludeerde Beau in De Populier. ,,Juist omdat het nog maar voor heel even is, is alles heel intens, mooi en gezellig.''

Diepe buiging

Hij maakte in zijn leven tientallen televisieprogramma’s, maar niet eerder voelde hij zoveel verschillende emoties. Na zijn verblijf in het hospice moest Beau ‘een week lang bijkomen’. ,,Kijk, in een ziekenhuis komen mensen om te genezen en is de dood een mislukking. In een hospice is de dood de bedoeling. Mensen zitten daar gemiddeld twee weken. Sommigen storten over de drempel al in, anderen blijven drie maanden. En daar gaat het helemaal niet om wat je bereikt hebt in het leven. Het succes, het geld. Daar gaat het alleen maar om vriendschap, liefde, over het leven zelf'', liet hij los. Hij gaf aan dankbaar te zijn Martijn te hebben ontmoet. ,,Als je toch zag met hoeveel liefde hij werd omringd. Door zijn gezin, vrienden en de mensen die daar werken. Hij is nog naar PSV geweest, zijn cluppie. Ik heb daar elke nacht als een klein kind liggen jammeren.''