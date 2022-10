Bavaria bouwt brouwerij in Cuba en nu is de grootste bierbrouwer ter wereld boos

Veel meer weggebrui­kers in Brabant betrapt op rijden onder invloed: ‘Mensen krijgen lak aan de regels’

Een man die met zijn auto een motorrijder van de sokken rijdt. Een automobilist die een jonge fietsster na een aanrijding achterlaat. Of een bestuurder die over de kop vliegt na een botsing met een andere auto. Wat de drie gevallen van afgelopen week met elkaar gemeen hebben: bij alle ongelukken was alcohol in het spel.

8 oktober