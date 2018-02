Bart is verlost van de ziekte waardoor hij niet kon opwarmen, nu neemt hij regelmatig een ijsbad

,,Ik had last van hypothermie. Mijn lichaam was niet in staat om zelf de 'kachel' aan te zetten als ik in de kou kwam. Daardoor kreeg ik kou-aanvallen." De temperatuur van het lichaam wordt geregeld door de hypothalamus in de hersenen. Die zorgt ervoor dat als het koud is, het lichaam meer gaat verbranden om de temperatuur te verhogen, of als het warm is, zorgt die ervoor dat je gaat zweten.



Bij Dankers werkte die processen niet. ,,Als ik even wat weg ging gooien in de vuilnisbak in de tuin, dan moest ik twee jassen aan en als ik terug binnen was, moest ik meteen onder de warme douche om op te warmen. Dat is behoorlijk beangstigend, want ik kon mezelf niet opwarmen." Doktoren konden de man uit Kaatsheuvel niet helpen. ,,Er is nog veel onbekend en niet alle behandelingen helpen."