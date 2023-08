Barbiers schieten als paddenstoelen uit de grond; Kei Scherp brak in Oss de markt van de stoere kapper open

update Huis verwoest door brand, kinderen op tijd uit bed gehaald: ‘Word wakker, er is brand!’

BEEK EN DONK - Vermoedelijk door een ongeluk met een brandende kaars is maandagavond een flinke woningbrand ontstaan aan de Oude Bemmerstraat in Beek en Donk. De schade is groot aan het huis, waardoor het gezin met drie kinderen er niet meer kan verblijven.